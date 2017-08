Servische prins trouwt in oktober

BELGRADO – De Servische prins Filip (of Philip) trouwt op 7 oktober in de kathedraal van de Aartsengel Michaël in Belgrado met Danica Marinkovic. Dat heeft zijn vader kroonprins Aleksandar II vrijdag bekend gemaakt. De Servisch-orthodoxe patriarch Irinej zal de trouwdienst leiden.

Eind vorige maand maakte Aleksandar de verloving van zijn tweede zoon bekend, mede namens zijn huidige echtgenote Katherine en zijn eerste vrouw prinses Maria Gloria van Orléans-Bragança, de moeder van Filip. Toen werd nog geen datum gegeven voor het huwelijk.

De op 15 januari 1982 in Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia geboren prins heeft een tweelingbroer, prins Aleksandar. Filip heeft de Spaanse koningin Sofia, haar broer koning Constantijn van Griekenland en prinses Anne van Bourbon-Twee Siciliën als peetouders.