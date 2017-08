KOPENHAGEN – De Deense bevolking vindt in meerderheid dat prins Henrik niet zelf mag uitmaken waar hij wordt begraven. Dat blijkt uit een opiniepeiling die televisiezender TV2 zaterdag heeft gepubliceerd nadat donderdag bekend werd dat de echtgenoot van koningin Margrethe niet naast haar begraven wil worden in de kathedraal van Roskilde. Daar wordt al jarenlang aan een gezamenlijk grafmonument gewerkt.

Van de ondervraagden vindt 54 procent dat Henrik te ver is gegaan en niet zelf mag bepalen waar zijn laatste rustplaats is. “Een verrassend groot aantal”, aldus historicus Lars Hovbakke Sørensen. “De samenleving is meestal meer verdeeld en heeft ook altijd de nukken van de prins geaccepteerd.” Onder vrouwen is de veroordeling nog veel groter: maar liefst 63 procent is het niet eens met het besluit van Henrik.

Vrouwen zien zijn beslissing, genomen omdat hij zich voelt achtergesteld, als verraad aan koningin Margrethe. “Hij heeft behalve plichten als prins van Denemarken ook plichten als echtgenoot”, verduidelijkte Lars Hovbakke Sørensen de algehele afkeuring. Ouderen – Denen boven de zestig jaar – zijn ook sterk in hun afwijzing: 64 procent van de ondervraagden. “Zij zijn zich bewust van de tradities en hechten daar aan.”

In Denemarken worden koninklijke echtparen al ruim zeshonderd jaar samen begraven. Van de ondervraagden vond slechts 21 procent dat prins Henrik zelf maar moest uitmaken waar hij begraven wil worden.