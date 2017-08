PALMA – Koning Felipe is er op de slotdag van de strijd om de 36ste Copa del Rey niet in geslaagd de leiderspositie te behouden. Met een elfde en een veertiende plaats bij de slotraces zaterdag zakte hij met zijn boot Aifos van de eerste naar de vijfde plaats. Concurrent ‘Rats on fire’, die vrijdag opklom naar de tweede plek, sleepte uiteindelijk de Koningscup binnen.

Dat Aifos tot de laatste dag meedeed voor de hoofdprijs was echter bijzonder aldus admiraal Jaime Rodríguez Toubes tegen sportblad Marca. De zeilboot van de strijdkrachten was met 21 jaar het oudste schip in het deelnemersveld, en mist de laatste moderne snufjes. ,,Alle boten die voor ons zijn geëindigd zijn veel moderner en de bemanningen zijn al veel langer samen. We kunnen trots zijn op ons resultaat”, aldus de admiraal.

Aifos – vernoemd naar koningin Sofia, het is haar naam achterstevoren geschreven – verloor zaterdag al na de eerste race de eerste plaats aan ‘Rats on fire’ van de ervaren Rayco Taberes, die de cup al vier keer had gewonnen. En uitgerekend in de slotrace noteerden Felipe en zijn ploeg het slechtste resultaat van de hele week. ,,Hij was de eerste die ons feliciteerde en zei dat we de winst hadden verdiend”, zei Tabares na afloop over de koning.

Felipe moet toch zeer teleurgesteld zijn. Dit jaar nam hij voor de 32ste keer deel aan de zeilregatta voor de kust van Palma. De eerste keer was hij pas zestien en nooit eerder heeft hij met Aifos de leiderspositie bekleed.