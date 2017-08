ABOYNE – Koningin Elizabeth heeft zaterdag een verrassingsbezoek gebracht aan de 150ste editie van de highland games in het Schotse plaatsje Aboyne, niet ver van haar zomerresidentie Balmoral. Ze koningin kwam alleen, zonder echtgenoot prins Philip die afgelopen woensdag zijn laatste officiële publieke optreden had.

Tijdens haar lange zomervakantie gaat de Queen wel vaker naar lokale festiviteiten, zonder dat haar komst van te voren op de koninklijke agenda wordt aangekondigd. Aboyne vierde het 150 jarig bestaan van de traditionele spelen, en de koningin kwam de nieuwe boomstam waarmee volgens strikte regels gegooid wordt dopen.

Uiteraard deed ze dat met whisky, dat ze over het hout sprenkelde. De whisky zat in een quaich, een traditionele Schotse beker. De koningin had in Aboyne ook gesprekjes met de organisatoren van de highland games en met een aantal deelnemers. Later deze zomer wordt ze verwacht in Braemar, waar ze beschermvrouw is van de plaatselijke highland games.