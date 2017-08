LONDEN – Prins Harry heeft zijn vriendin Meghan Markle meegenomen naar Afrika voor een vakantie. Het paar werd vrijdag opgemerkt bij aankomst in het zuiden van het continent. Tabloid The Sun bracht zaterdag de exclusieve opnamen van Harry die met zijn arm om Meghan geslagen het vliegtuig verlaat.

The Sun onthulde niet waar de twee zich bevonden maar meldde dat het een bestemming was die verliefde paren vaak gebruikten voor hun huwelijksreis en om huwelijksaanzoeken te doen. ‘Dat verhoogt de speculatie dat prins Harry op zijn kniën gaat om haar ten huwelijk te vragen’, opperde de krant hoopvol.

Meghan, die vrijdag 36 jaar werd, was eerder in de week uit Toronto naar Londen gevlogen na het afsluiten van het seizoen met de serie Suits. Daarna vertrok ze volgens The Sun meteen met Harry naar Afrika, waar ze op safari zouden gaan.