KOPENHAGEN – De Deense prins Joachim scheurt zaterdag in een historische bolide door Kopenhagen. Samen met co-piloot Tom Kristensen doet hij mee aan de Historische Grand Prix in de Deense hoofdstad.

De klassieke Lotus Cortina van de prins reed in de eerste testritjes in de kopgroep over het circuit in het Bellahøj park in het centrum van de stad. Met de prins achter het stuur reed de wagen al snel, maar toen Kristensen aan zet was finishte de Lotus als eerste in zijn klasse.

Terug in de pit had Joachim niets dan lovende woorden voor de racekunsten van Kristensen, zo schrijft Billed Bladet. “Het is geweldig om te racen met Tom. Hij is een bijzonder inspirerende co-piloot.” Later op de dag strijden de mannen officieel voor de titel.

De prins is beschermheer van de Historische Grand Prix en fervent autoliefhebber. Hij is het hele weekend aanwezig bij het evenement in het Bellahøj park. Vrijdag was hij bij de openingsceremonie in het stadhuis waar hij sprak met leden van de organisatie en deelnemers. Buiten inspecteerde hij de deelnemende wagens die voor het stadhuis stonden opgesteld.