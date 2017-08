DEN HAAG – Paleis Noordeinde heeft zaterdagmiddag de laatste bezoeker van deze zomer uitgezwaaid. De vijf zaterdagen dat het werkpaleis open was voor het publiek waren net als vorig jaar een groot succes, zo verzekerden de paleismedewerkers die als vrijwilligers dienst deden om de duizenden belangstellenden van tekst en uitleg te voorzien.

De tienduizend entreebiljetten voor het paleis waren eind juni binnen tien uur uitverkocht. Daarnaast kregen ook buurtbewoners en relaties de kans een kijkje te komen nemen tijdens de proefopenstelling een week voorafgaand aan de zomeropenstelling.

Die generale repetitie was bedoeld om te zien of alle bedachte opstellingen ook goed functioneerden. Dat was met het nieuwe koninklijk servies bijvoorbeeld niet het geval. Dat verhuisde dan ook vrijwel meteen van de sombere Balzaal naar de goed verlichte ‘overloop’.

Hofhouding en paleispersoneel die als vertellers optraden, kregen honderden vragen en opmerkingen die deels gebruikt kunnen worden als koning Willem-Alexander na de evaluatie besluit de paleisdeuren ook volgend jaar weer te openen.