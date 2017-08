JOHN O’GROATS – Koningin Elizabeth was zaterdag niet het enige lid van de Britse koninklijke familie dat de vrije dag gebruikte voor enig traditioneel vertier. Terwijl de Queen zich in het Schotse plaatsje Aboyne, niet ver van haar zomerresidentie Balmoral, bij de plaatselijke highland games bezig hield met het dopen van een nieuwe boomstam, was oudste zoon Charles, als hertog van Rothesay, actief bij de Mey Highland Games.

Die werden gehouden in John O’Groats, het naar de Nederlander Jan de Groot vernoemde plaatsje op de uiterst noordoostelijke punt van Groot-Brittannië. Charles verblijft een deel van de zomer in het nabijgelegen kasteel van Mey, dat hij heeft geërfd van zijn grootmoeder koningin Elizabeth, de koningin-moeder.

Charles was behalve beschermheer ook ‘chieftain’ van het populaire evenement en dat vereiste dat hij scheidsrechter was bij het touwtrekken. De hertog van Rothesay, zoals zijn titel in Schotland luidt, was uiteraard gekleed in een Schotse rok. Hij had geen moeite zijn blote benen te tonen na een zonvakantie op Corfu de afgelopen week.