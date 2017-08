ENSCHEDE – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima feliciteren de voetbalsters van Oranje met het behalen van de Europese titel. ,,Geweldige prestatie”, aldus de koning en koningin op Twitter. ,,Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi met fantastische ontknoping!”

De Nederlandse Oranjevrouwen wonnen zondag het Europees kampioenschap door een overwinning van 4-2 op Denemarken.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden de EK-finale in Enschede niet bij. Het koningspaar zat op 16 juli wel op de tribune in Utrecht, waar de openingswedstrijd van het EK werd gespeeld. Prins Pieter-Christiaan was zondag wel in Enschede, net als kroonprins Frederik van Denemarken.