Kroonprins Frederik juicht in Enschede

ENSCHEDE – Kroonprins Frederik van Denemarken woont zondag de finale bij van het EK voetbal voor vrouwen. Het Deense hof had vrijdag de komst van de kroonprins al aangekondigd.

De Oranje Leeuwinnen spelen in Enschede de finale tegen het Deense nationale vrouwenelftal. Voor zowel Nederland als Denemarken is het de eerste keer dat een finaleplek is behaald op het EK voetbal voor vrouwen.

Kroonprins Frederik deelt de tribune in Enschede met onder anderen prins Pieter-Christiaan.