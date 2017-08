LONDEN – Tom Parker Bowles, de zoon van Camilla en stiefzoon van prins Charles, gaat aan de slag als jurylid in een Australisch kookprogramma. De 42-jarige culinair recensent zoekt voor realityshow Family Food Fight de meest ‘foodie’ familie van Australië.

Zelf is Tom een gevierd culinair recensent en schrijver. Hij bracht vijf kookboeken op de markt waarvoor hij verschillende prijzen kreeg. Voor onder meer Esquire, GQ en The Mail on Sunday schreef hij recensies en columns over eten. Ook presenteerde hij eerder eet- en kookprogramma’s op de Britse radio en tv en in 2015 was hij een van de juryleden in de Australische kookcompetitieserie The Hot Plate.

“Het is heerlijk om hier terug te zijn”, vertelt Parker Bowles in The Daily Telegraph over zijn nieuwe tv-klus in Australië. Vooral het familie-aspect aan de show trekt hem bijzonder aan. “Koken begint vanuit huis. Ik ben opgegroeid met thuis koken. In de jaren zeventig bestond er nog amper een restaurantcultuur in Engeland en nog steeds zijn zelfgemaakte gerechten mijn favorieten.”

Als hij met zijn eigen beroemde familieleden zou deelnemen aan de show, zou het waarschijnlijk niet goed aflopen, zo voorziet de kookkenner. “Mijn moeder kan goed koken, maar we zouden constant ruzie maken in de keuken. Ik doe dingen graag op mijn eigen manier en zij ook. En die twee manieren zijn niet te combineren.”