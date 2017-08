BALMORAL – Koningin Elizabeth heeft maandag haar intrek genomen in haar geliefde Balmoral Castle. De Britse vorstin verbleef al enkele weken in Schotland, maar ze kon nog niet terecht in haar zomerresidentie. Balmoral Castle was tot eind vorige maand open voor het publiek.

Vorige week werd alles in orde gemaakt voor de komst van Elizabeth, die maandag groots werd onthaald door de Argyll and Sutherland Highlanders. Ook hun mascotte, de Shetlandpony Cruachan, stond op de 91-jarige vorstin te wachten.

De pony gedroeg zich dit keer beter dan de vorige keer dat hij Elizabeth trof, viel Daily Mail op. Vorige maand probeerde Cruachan aan het boeket van de koningin te knabbelen, wat hem op een reprimande van de vorstin kwam te staan. Die ontmoeting was Elizabeth, die dit keer niet met bloemen voor Cruachans neus stond, niet vergeten. “We weten waar je bent”, waarschuwde ze de pony maandag.

Elizabeth en haar vorige week gepensioneerde man prins Philip verblijven waarschijnlijk tot begin oktober op Balmoral Castle, dat privébezit is van de koningin. Tijdens de lange zomervakantie krijgt het echtpaar geregeld gezelschap van familieleden. Ook de Britse premier Theresa May wordt verwacht op het landgoed in de Schotse hooglanden.