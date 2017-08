KOPENHAGEN – De Deense kroonprins Frederik is na zijn bezoek aan Nederland aan boord van het koningsschip Dannebrog gestapt. Met zijn vrouw Mary en hun vier kinderen geniet de kroonprins de komende dagen van een zeilvakantie in eigen land, maakte het hof maandag bekend.

Frederik, Mary en hun kinderen Christian (11), Isabella (10), Vincent (6) en Josephine (6) deden maandag onder meer de kliffen van het eiland Møn aan. Møns Klint is een populaire toeristenbestemming vanwege de krijtrotsen die tientallen meters boven de Oostzee uitstijgen.

Volgens het Deense hof is het kroonprinselijk gezin nog een paar dagen de hort op met Dannebrog. Waar de reis naartoe gaat, is niet bekendgemaakt. Volgende week zit de vakantie voor Christian, Isabella, Vincent en Josephine er weer op. De zesjarige tweeling gaat op 15 augustus voor het eerst naar de Tranegard school in Hellerup, de school waarop ook hun oudere broer en zus zitten.

Frederik was zondag nog in Nederland. In Enschede woonde hij de finale van het EK voetbal voor vrouwen bij. De Oranje Leeuwinnen wisten het Deense vrouwenelftal met 4-2 te verslaan en werden voor het eerst Europees kampioen voetbal.