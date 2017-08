ENSCHEDE – Kroonprins Frederik voorspelde het zondag voor de finale van het EK voetbal voor vrouwen al: de Deense voetbalsters wachtte een warm welkom bij thuiskomst. Maandagmiddag werd het team, dat in de finale verloor van Nederland, groots onthaald in Viborg.

“Alleen al dat ze in de finale staan, is geweldig”, zei de kroonprins zondag voor aanvang van de finale tegen RTL Boulevard. “Ze krijgen een warm welkom als ze thuiskomen.”

Frederik gaf toe dat hij tijdens het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen fan “was geworden” van vrouwenvoetbal. “Er is veel belangstelling voor het toernooi in Denemarken. En terecht, want wat die meiden presteren is buitengewoon.”

De Deense kroonprins reisde speciaal voor de EK finale af naar Nederland. Na afloop van de wedstrijd, die Denemarken met 4-2 verloor van Nederland, ging Frederik snel terug naar huis. Maandag begon hij met zijn gezin aan een vakantie in eigen land.