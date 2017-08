De Deense prins Henrik heeft op zijn wijngoed in het zuiden van Frankrijk een kort gesprek gehad met de koningshuisverslaggever van de Deense televisiezender TV2, Lally Hoffmann. Aanleiding was zijn vorige week bekend geworden besluit om na zijn dood niet begraven te willen worden in de koninklijke grafkerk, de kathedraal van Roskilde.

Volgens Hoffmann heeft de prins de publieke reactie en afkeuring voor zijn besluit onderschat. Na de bekendmaking op de website van het koninklijk huis brak er in het Scandinavische land een mediastorm los. “Hij heeft niet in de gaten gehad in welke mate de bevolking het ziet als beschadigend voor het koningshuis. Voor hem is het in de eerste plaats een privébesluit, dat overigens wordt geaccepteerd door koningin Margrethe.”

De prins, die zich vorig jaar terugtrok uit het openbare leven, is de balans aan het opmaken van zijn leven, zo vertelde Hoffmann na het gesprek. Dat hij nooit gelijk is behandeld als zijn echtgenote, of de eerdere partners van de koningen, heeft hem doen besluiten te breken met de koninklijke traditie van bijzetting naast zijn vrouw in Roskilde. “Als ik geen koning mag zijn, dan hoor ik daar niet thuis”, aldus de opvatting van Henrik.

Verder vindt hij dat de Denen zich er niet tegenaan moeten bemoeien. “Hij weet dat er een debat gaande is, maar het is een zaak tussen hem en zijn familie. Dat is het enige dat telt”, aldus Hoffmann vanuit Cahors, waar ook koningin Margrethe elk jaar een deel van de zomer doorbrengt.