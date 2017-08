Koning Felipe en de Spaanse premier Mariano Rajoy houden maandag vast aan een oude, onder koning Juan Carlos ontstane traditie die wil dat de regeringsleider langskomt op het zomeradres van het staatshoofd. Rajoy mocht vorig jaar, toen hij demissionair was, overslaan, maar nu vliegt hij over uit Madrid voor een ontvangst in paleis Marivent, het koninklijk zomerverblijf in Palma op het Balearen-eiland Mallorca.

Het is voor koning en premier de kans de klokken gelijk te zetten en bij te praten over de ontwikklelingen van de laatste weken. Niet dat Felipe zelf al zo lang weg is uit het regeringscentrum, maar in het vooruitzicht van een volgens de centrale overheid illegaal referendum in Catalonië over onafhankelijkheid is er genoeg te bespreken.

Onder koning Juan Carlos kwam een Spaanse premier soms wel twee keer naar Marivent, maar de koning verbleef daar doorgaaans ook veel langer dan zijn zoon Felipe nu. Koningin Letizia wenst een vakantie buiten het zicht van de schijnwerpers en cameralenzen en dat is op Mallorca niet mogelijk. Vandaar dat het koninklijk gezin een dezer dagen het eiland zal verlaten.

Zondag schikte Letizia zich echter in het onvermijdelijke toen ze met haar dochters Leonor en Sofia en echtgenoot Felipe in Sollér in het noordwesten van Mallorca een bezoek bracht aan de tentoonstelling ‘Pablo Picasso en Joan Miró, geschiedenis van een vriendschap’. De pers wist er van en kon ongehinderd foto’s maken van het koninklijk gezin.