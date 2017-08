De Jordaanse koning Abdullah bezoekt maandag voor het eerst in vijf jaar de Westelijke Jordaanoever. Hij zal met de Palestijnse president Mahmoud Abbas onder meer de recente incidenten op de Tempelberg in Jeruzalem bespreken, aldus een woordvoerder van Abdullah.

De afgelopen weken was het onrustig op de Tempelberg in Jeruzalem, waar zowel voor joden als voor moslims belangrijke heiligdommen liggen. De Jordaanse koning is formeel de beschermheer van de islamitische heiligdommen, waaronder de bekende Al-Aqsa-moskee.

Koning Abdullah sprak de afgelopen jaren regelmatig met Abbas, maar de ontmoetingen vonden doorgaans plaats in de Jordaanse hoofdstad Amman. Het laatste bezoek van de Jordaanse koning aan Ramallah was in 2012.