BRUSSEL – België weet al jaren niet wat het aanmoet met het zelfverklaarde zwarte schaap van de koninklijke familie, prins Laurent (53). Achtereenvolgende premiers hebben de jongere broer van koning Filip op het matje geroepen, meestal met slechts tijdelijk resultaat. Premier Charles Michel is de volgende in een lange rij die dreigt maatregelen te nemen tegen Laurent terwijl in het parlement andermaal stemmen opgaan om hem zijn uitkering van de staat af te nemen, of minimaal te korten.

De Belgische regering en het koninghuis hebben het probleem Laurent echter aan zichzelf te danken. Er is namelijk geen enkele vast omschreven taak voor de prins, die daartoe wel is voorbestemd. Hij wil zich nuttig maken, geniet bij bepaalde delen van de bevolking enige populariteit, maar is ondanks lidmaatschap van de Senaat en een vorstelijke dotatie op een zijspoor gezet. In een recente biografie werd hij bestempeld als de ‘zondaar van Laken’ en een ‘prins op overschot’: de overbodige prins.

Omdat paleis en regering de prins niets om handen geven, maar sinds kort wel van hem verwachten dat hij verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden om de uitkering van drie ton te rechtvaardigen, gaat Laurent er regelmatig zelf op uit. Zo lang die uitstapjes beperkt blijven tot dierenasiels en vogelkeuringen, houden het paleis en politiek zich gedeisd. Dat Laurent er zelf over twittert, buiten het hof om, wordt gedoogd.

Laatste waarschuwing

De problemen ontstaan echter wanneer Laurent zich op het terrein van politiek en Buitenlandse Zaken begeeft, zonder vooraf toestemming te vragen. Het bijwonen van een receptie voor de negentigste verjaardag van het Chinese Rode Leger eind juli behoort daartoe, evenals eerder een ontmoeting met de premier van Sri Lanka en jaren terug een reis naar oud-kolonie Congo.

Dat laatste leidde toen tot straf en schorsing door vader koning Albert II, de ontmoeting met de premier van Sri Lanka leverde een ‘laatste waarschuwing’ op, die blijkens het China-incident in de wind is geslagen. Al was het opvallend dat er ruim een week zat tussen Laurents tweet over de Chinese receptie en de politieke reactie maandag.

Een sanctie zal echter ook de wortel van het probleem moeten aanpakken om effectief te zijn. Wanneer simpelweg de geldkraan wordt dicht gedraaid zal Laurent op een andere manier inkomsten moeten verwerven. Het schrijven van bijvoorbeeld een boek over de koninklijke familie kan dan een even interessante als voor de monarchie explosieve optie zijn.