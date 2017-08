PALMA – De ontmoeting van koning Felipe met de Spaanse premier Mariano Rajoy heeft maandagmiddag enkele uren vertraging opgelopen omdat de bewindsman ’s ochtends last kreeg van spit. De pijn in de onderrug moest onderdrukt worden met medicijnen, waardoor het vertrek uit Madrid naar Palma op het eiland Mallorca moest worden uitgesteld.

Koning Felipe ontving premier Rajoy in paleis Marivent, het koninklijk vakantieverblijf aan de kust van Mallorca. De koning is daar op 27 juli aangekomen en vertrekt naar verwachting een dezer dagen met zijn gezin om elders vakantie te vieren, uit het zicht van de spiedende camera’s die het verblijf op Mallorca minder ontspannen maken dan met name koningin Letizia wenst.

Rajoy stond na afloop van de ontmoeting met de koning de pers te woord. Er was onder meer gesproken over werkgelegenheid en de rol van het toerisme daarin, waarbij de premier de recente aanvallen van actiegroepen tegen het toerisme veroordeelde. Ook op Mallorca zijn toeristen aangevallen door linkse activisten. “Toeristen moeten goed worden behandeld”, aldus Rajoy over de ‘turismofobia’.

Die heeft ook in andere delen van Spanje de kop opgestoken, uitgerekend of juist in het jaar dat Spanje meer bezoekers trekt dan ooit. “Ik vraag om verantwoordelijkheid, wijsheid en gezond verstand, want het is een van de sectoren die aantrekt”, zei hij. “Je hoeft niet met een spandoek ‘welkom’ op het vliegveld te staan, maar toeristen zijn hier welkom en brengen ook veel geld op.”