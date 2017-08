Prins Laurent is aanwezig geweest bij een viering van het negentigjarig jubileum van het Chinese leger. Dat melden Belgische media.

Op een foto die hij op Twitter deelt, is te zien hoe de Belgische prins in uniform met onder meer een aantal Chinese hoge militairen een taart aansnijdt. Het is niet de eerste keer dat de prins op eigen houtje iets onderneemt waarvoor hij volgens de wet geen toestemming heeft. Eerder zei de Belgische minister-president Charles Michel dat de prins niet zomaar kan afspreken met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Na eerdere incidenten maakte premier Michel duidelijk dat het genoeg was. Anders zou Laurent zijn toelage van 308.000 euro per jaar kunnen verliezen. Zondag hield de premier het op “geen commentaar”. Kamerlid Hendrik Vuye bereidt wel al een parlementaire vraag voor. “De koning moet voor elk contact met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders politieke goedkeuring hebben, maar de regels voor prinsen zijn onduidelijk”, aldus het Kamerlid.