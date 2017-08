LONDEN – De Britse prinses Beatrice viert dinsdag haar verjaardag. De kleindochter van koningin Elizabeth is 29 jaar geworden.

Beatrices vader, prins Andrew, feliciteert zijn oudste dochter onder meer via Twitter. “Happy 29th Birthday to Her Royal Highness Princess Beatrice!”, aldus de hertog van York.

Prinses Beatrice is sinds de geboorte van prinses Charlotte, de dochter van haar neef William, zevende in de lijn van troonopvolging. Behalve op officiële gelegenheden heeft ze geen koninklijke verplichtingen. Wel is ze, naast haar baan in het bedrijfsleven, als beschermvrouw betrokken bij verschillende organisaties.