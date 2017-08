CAHORS – Als de Deense koningin Margrethe naast haar man Henrik begraven wil worden, weet ze wat ze moet doen. “Mijn vrouw, niet ik, kan deze kwestie oplossen”, zei Henrik in Frankrijk tegen diverse Deense media. “Als ze met me begraven wil worden, moet ze me koning-consort maken.”

“Mijn vrouw heeft besloten dat ze graag koningin wil zijn, en dat vind ik prima. Maar ze moet weten dat als een man en vrouw getrouwd zijn, ze elkaars gelijke zijn”, zei de prins, die vorige week bekendmaakte dat hij niet naast koningin Margrethe begraven wil worden in de koninklijke grafkerk, de kathedraal van Roskilde.

“Ik ben niet met de koningin getrouwd om begraven te worden in Roskilde”, zei Henrik, die zei niets te geven om de Deense traditie om het staatshoofd en zijn of haar partner in Roskilde te begraven. Volgens de prins, die tot zijn pensioen de titel prins-gemaal droeg, heeft Margrethe hem “niet het respect getoond dat een vrouw haar man moet tonen”.

De Deense vorstin reisde dinsdag af naar het zuiden van Frankrijk, waar Henrik een wijngoed heeft. De komende twee weken vieren Margrethe en Henrik samen vakantie in zijn geboorteland. Hoewel de prins felle kritiek had op zijn vrouw, zei hij wel veel van haar te houden.