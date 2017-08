BUENOS AIRES – Jorge Zorreguieta is dinsdag (lokale tijd) op 89-jarige leeftijd in de kliniek Fundaleu in Buenos Aires overleden. Dat hebben koningin Máxima en koning Willem-Alexander via een persoonlijke verklaring ‘met groot verdriet’ officieel bekend gemaakt.

De vader van Máxima leed al lange tijd aan een vorm van non-Hodgkin lymfoom, aldus de mededeling die de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in de nacht van dinsdag op woensdag verspreidde.

Jorge Zorreguieta was al enkele jaren ernstig ziek. In november 2014 werd hij opgenomen in de kliniek Fundaleu, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie. Toen al werd voor zijn leven gevreesd en brachten media zelfs het bericht dat hij was overleden. Zorreguieta herstelde echter en was dit voorjaar zelfs in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander.