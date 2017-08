VILVOORDE – De Belgische prins Laurent is “duidelijk geschrokken” van de ophef die is ontstaan na zijn bezoek aan de Chinese ambassade in Brussel. Dat meldt het Vlaamse VTM Nieuws, dat Laurents advocaat sprak.

“Ik sta uiteraard met hem in contact”, liet Laurents advocaat Pierre Legros vanaf zijn vakantieadres weten aan VTM Nieuws. Legros bevestigde daarmee dat de prins contact met hem heeft opgenomen over de ontstane ophef. De broer van koning Filip riskeert (een deel van) zijn jaarlijkse toelage, de dotatie, omdat hij zonder toestemming van de Belgische regering een jubileumviering van het Chinese leger bijwoonde.

Premier Charles Michel is naar verluidt van plan de regering voor te stellen 10 procent van Laurents dotatie in te trekken. Er gaan ook geluiden op de volledige toelage van de prins, 308.000 euro, in te houden. Laurents advocaat, die “eind deze week” met de prins om de tafel zit, noemt het “heel vervelend” dat zijn cliënt waarschijnlijk geld in moet leveren.

Legros ging niet in op de vraag of Laurent, die geregeld in opspraak komt, zich zorgen maakt. “Ik weet het niet. Hij zegt dat het privé is.”