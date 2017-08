EDINBURGH – In navolging van zijn ouders koningin Elizabeth en Philip heeft ook de Britse prins Edward zich ondergedompeld in de Schotse cultuur. Edward, het jongste kind van de Britse vorstin, bezocht het Edinburgh International Festival en woonde de Royal Edinburgh Military Tattoo bij.

Voor Edward was het de eerste keer dat hij het Edinburgh International Festival bijwoonde als beschermheer van het jaarlijkse festijn. De prins nam het beschermheerschap vorige maand over van zijn moeder. Zij was beschermvrouwe van het festival voor podiumkunsten, een functie die ook koningin-moeder Elizabeth bekleedde.

Edward combineerde zijn bezoek aan het festival met de Royal Edinburgh Military Tattoo, twitterde Buckingham Palace dinsdag. De jaarlijkse reeks militaire taptoes, die worden uitgevoerd bij Edinburgh Castle, maken deel uit van het Edinburgh International Festival.

Koningin Elizabeth en prins Philip vertoeven sinds maandag in Balmoral Castle. De vorstin en haar vorige week gepensioneerde man zijn al langer in Schotland, maar konden nog niet terecht in hun zomerresidentie. Balmoral Castle was tot eind juli geopend voor het publiek. Elizabeth en Philip blijven er naar verwachting tot begin oktober.