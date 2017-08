CAHORS – Ondanks alle ophef die is ontstaan over zijn keuze niet naast zijn vrouw begraven te willen worden, kijkt de Deense prins Henrik uit naar zijn familievakantie in Frankrijk. Dinsdag voegt de Deense koningin Margrethe zich bij haar man.

“Ik kijk uit naar de aankomst van mijn vrouw later vandaag”, zei Henrik, die al een tijdje in zijn geboorteland Frankrijk vertoeft, tegen Billed Bladet. “Het wordt leuk, het is vakantie. We gaan familie bezoeken en lekker eten”, lachte de prins.

Henrik zorgde vorige week internationaal voor ophef toen het Deense hof bekendmaakte dat hij niet naast koningin Margrethe begraven wil worden in de koninklijke grafkerk, de kathedraal van Roskilde. Geruchten over een op handen zijnde scheiding werden door het hof ontkend. Margrethe, en de rest van de Deense koninklijke familie, hebben zich neergelegd bij Henriks keuze.