Thai dragen in blauw voor Sirikit

BANGKOK – Thailand moet zaterdag veranderen in een zee van blauw ter ere van de 85ste verjaardag van koningin Sirikit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de bevolking aangemoedigd lichtblauwe kleding te dragen, de kleur die wordt geassocieerd met de dag van de week waarop de koningin is geboren: vrijdag.

In Thailand wordt gelijk met de verjaardag van de koningin, die wordt beschouwd als ‘moeder van de Thai, ook moederdag gevierd. De feestelijkheden zijn dit jaar minder groot dan in 2016, toen Sirikit haar voor de boeddhisten belangrijke zevende levenscirkel (7×12) bereikte. Dit jaar wordt ook nog steeds gerouwd om de dood van haar man koning Bhumibol. Zijn stoffelijke resten worden eind oktober gecremeerd.

Koningin Sirikit is nadat ze in 2012 een beroerte heeft gehad niet meer zelfstandig in het openbaar verschenen.