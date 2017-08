CAHORS – Prins Henrik wil graag zijn complete verhaal over zijn beslissing om niet naast zijn vrouw koningin Margrethe te worden begraven, kwijt. Dat heeft een woordvoerder van het paleis tegen het Deense TV2 gezegd.

“De prins wil zijn beweegredenen graag nader toelichten. Daar heeft hij ook het recht op”, aldus het paleis. Hoe en waar de prins dat wil doen, heeft het hof niet gezegd.

Henrik liet zich dinsdag vanaf zijn vakantieadres in Frankrijk al uit over de kwestie. Toen zei hij dat Margrethe hem ‘niet het respect heeft getoond dat een vrouw haar man moet tonen’. “Als ze met me begraven wil worden, moet ze me koning-consort maken”, aldus Henrik, die vorige week zijn wens bekendmaakte om niet in de koninklijke grafkerk in Roskilde te worden begraven.