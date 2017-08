BRUSSEL – De Belgische prins Laurent lijkt afscheid te hebben genomen van zijn Twitteraccount. Na de commotie van de afgelopen dagen is hij niet meer terug te vinden op het sociale medium. Volgens Belgische media is het niet duidelijk of er druk is uitgeoefend vanuit de politiek of het paleis.

Afgelopen week ontstond voor de zoveelste keer ophef toen Laurent zonder toestemming van de Belgische regering opdook bij een jubileumviering van het Chinese leger. De broer van koning Filip riskeerde daarmee (een deel van) zijn jaarlijkse toelage, de dotatie, te verliezen.

Premier Charles Michel is naar verluidt van plan de regering voor te stellen 10 procent van Laurents dotatie in te trekken. Er gaan ook geluiden op de volledige toelage van de prins, 308.000 euro, in te houden.

Laurent sloeg ruim een jaar geleden aan het twitteren. Op 22 augustus verstuurde de prins onder de naam @Laurent_of_B zijn eerste tweet over een jumpingwedstrijd in Lier. Sindsdien maakte hij regelmatig zijn eigen agenda openbaar en probeerde hij te laten zien dat hij alles behalve een ‘luie royal’ is.