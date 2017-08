Premier Mark Rutte gaat niet naar de uitvaart van Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima. Rutte wilde zich woensdag niet uitspreken over de moeizame verhouding van de regering met de omstreden Zorreguieta, die jarenlang de Argentijnse junta diende.

“Vandaag is de dag dat we volgens mij meeleven met koningin Máxima die haar vader is verloren, niet de dag om een assessment te geven van Zorreguieta”, zei de premier. Hij woont de uitvaart, die in besloten kring zal plaatsvinden, in ieder geval niet bij. “Ik heb hem nooit ontmoet, dus geen persoonlijke relatie.”

Rutte heeft namens het kabinet zijn medeleven overgebracht aan Máxima en koning Willem-Alexander na het “verdrietige bericht”, liet hij eerder woensdagochtend weten. “Ik wens hun en hun dochters en overige leden van de familie alle kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.”