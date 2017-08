BUENOS AIRES – De uitvaart van de vader van koningin Máxima is donderdag zonder incidenten verlopen. De koninklijke familie en de familie Zorreguieta kregen op en rond de uitgestrekte begraafplaats Parque Memorial de rust en privacy waar vooraf om was gevraagd. En op het moment van de begrafenis zelf werkte zelfs het weer mee. Het was de hele dag grauw en grijs, met een stevige koude wind, maar rond de plechtigheid brak de zon door en werd het zelfs even aangenaam.

Het overbrengen van de kist met het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats was vanaf grote afstand te volgen, maar de ter aarde bestelling bleef zoals door de familie gewenst intiem en besloten. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, die met hun ouders al uren eerder in het begrafenispark aankwamen, hadden eerder op de middag al eens rondgekeken bij de plek waar hun opa zou worden begraven.

De Argentijnse media waren massaal uitgerukt, maar hielden zich in grote lijnen aan de instructies die voorafgaand aan de komst van het koninklijk gezin en de familie Zorreguieta nog eens werden benadrukt door een medewerker van de Nederlandse ambassade. Een aantal fotografen probeerde wel vanuit de bosjes opnamen te maken van de gebeurtenissen op de begraafplaats, maar ze hadden daarbij minder succes dan gehoopt.

Onder de genodigden bij de begrafenis en het condoleancebezoek waren onder andere de modeontwerpers Graciela Naum en Benito Fernando, en de oud-minister van Financiën en goede vriend van koningin Máxima, Alfonso Prat-Gay. Hij kent haar nog uit de studietijd en was vorig jaar als bewindsman nog gastheer bij het VN-bezoek dat Máxima bracht aan haar geboorteland.