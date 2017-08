PILAR – Koning Willem-Alexander heeft zijn zomervakantie aangegrepen om een baard te laten groeien. Dat bleek donderdag in het Argentijnse Pilar tijdens de begrafenis van zijn schoonvader Jorge Zorreguieta.

Willem-Alexander is niet de eerste vorst die tijdens de zomer zijn baard laat staan. Ook zijn collega’s in Spanje en België, koning Felipe en koning Filip, lieten in hun vakantie het scheerapparaat liggen.