Kroonprins Frederik betreurt het besluit van zijn vader prins Henrik om niet naast zijn moeder koningin Margrethe begraven te worden. Dat zei de Deense troonopvolger donderdag tijdens een bezoek aan het Aarhus International Sailing Center.

“Ik vind het op vele gebieden echt jammer”, zei Frederik tegen de Deense pers. “Meer is er op dit moment niet te zeggen over deze zaak.”

Frederiks vader Henrik maakte vorige week bekend dat zijn laatste rustplaats niet in de kathedraal van Roskilde zal zijn. De prins breekt daarmee met een zeshonderd jaar oude traditie. Henrik is al jaren ontevreden met zijn titel, in plaats van prins-gemaal had hij koning-consort willen worden.

Volgens het Deense hof heeft koningin Margrethe zich neergelegd bij het besluit van haar man. Ook de overige leden van de koninklijke familie hebben Henriks opmerkelijke keuze geaccepteerd. “Het is voor ons geen nieuws”, zei Frederiks jongere broer Joachim vrijdag. “Het is precies zoals mijn moeder zei: we zijn er allemaal van op de hoogte. Er valt dus niets meer over te zeggen.”