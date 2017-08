AARHUS – De vier kinderen van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary worden tijdens hun vakantie bijgespijkerd. Het Deens kroonprinselijk paar is de hort op met koningsschip Dannebrog en maakt in eigen land verschillende uitstapjes.

“Het is een nuttige, educatieve reis”, zei Frederik donderdag tegen Billed Bladet over zijn vakantie. Die onderbrak de kroonprins voor een bezoek aan het Aarhus International Sailing Center. Frederik kreeg een rondleiding door het complex, dat wordt gebouwd voor het wereldkampioenschap zeilen in de laserklasse dat volgend jaar plaatsvindt in de Deense stad.

Frederik stapte begin deze week, direct na terugkomst uit Nederland, met zijn gezin aan boord van de Dannebrog. Het gezin deed maandag de kliffen van het eiland Møn aan, een populaire Deense toeristenbestemming. Dinsdag bekeken Frederik en Mary met hun kinderen Christian (11), Isabella (10), Vincent (6) en Josephine (6) Deense kunst in een museum in Faaborg. Woensdag meerde het gezin aan in Velje, waar het de geschiedenis van Denemarken in dook.