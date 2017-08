Zijn besluit niet naast zijn vrouw koningin Margrethe begraven te willen worden, zorgde ook ver buiten Denemarken voor ophef. Desondanks voelt prins Henrik zich gesteund door de Denen. “Ik uit de mening van elke Deen”, zei hij tijdens zijn vakantie in Frankrijk tegen het Deense blad Se og Hør.

Henrik zei dat het nooit zijn bedoeling is geweest internationaal commotie te veroorzaken. “Maar geen enkele Deen wil begraven worden naast zijn vrouw als ze niet gelijkwaardig zijn behandeld.” De prins is al jaren verbolgen over zijn titel. Henrik wilde koning-consort genoemd worden, maar moest genoegen nemen met de titel prins-gemaal. Sinds hij in 2016 met pensioen ging, gaat Henrik weer door het leven als prins.

“Als je getrouwd bent, moet je dezelfde rechten hebben als de vrouw waarmee je bent getrouwd”, vindt Henrik. Hij liet eerder deze week al weten best naast koningin Margrethe begraven te willen worden in de koninklijke grafkerk, als hij alsnog de titel koning-consort krijgt. Dat de Deense koningin, waarmee hij al vijftig jaar is getrouwd, hem die titel nooit gaf, wijst volgens Henrik op een gebrek aan respect.

Door niet net als zijn vrouw begraven te worden in de kathedraal van Roskilde breekt Henrik met een ruim zeshonderd jaar oude Deense traditie. Toen het hof vorige week bekendmaakte dat de speciaal voor Margrethe en Henrik ontworpen sacrofaag halfleeg zal blijven, reageerden de Denen geschokt. De prins werd egoïstisch genoemd, zijn beslissing zou “onrechtvaardig” zijn tegenover de koningin. Zij en de rest van de koninklijke familie hebben het besluit van Henrik volgens het Deense hof geaccepteerd.