SAINT VINCENT-RIVE-D’OLT – Te midden van alle ophef over het besluit van prins Henrik om niet naast zijn vrouw begraven te willen worden, zijn de prins en zijn vrouw koningin Margrethe donderdagavond samen op stap geweest. In het Zuid-Franse dorpje Saint Vincent-Rive-d’Olt bezochten de twee een kerk voor een intiem concert.

Henrik, die vorige maand werd geopereerd aan zijn lies en bekken, en Margrethe liepen arm in arm de kerk in. “Ik ben blij hier te zijn”, zei de Deense prins volgens BT tegen de aanwezigen. Tijdens het concert, dat door zo’n honderd mensen werd bijgewoond, werd onder meer Elvis Presleys hit Can’t Help Falling In Love gespeeld. Ingaan op de commotie deed het echtpaar niet.

De prins zorgde vorige week internationaal voor ophef door bekend te maken dat hij niet begraven wil worden in de kathedraal van Roskilde. Hij breekt met de zeshonderd jaar oude Deense traditie uit onvrede met zijn titel. Henrik is van mening dat Margrethe hem koning-consort had moeten maken.

De Deense koningin voegde zich begin deze week bij haar man op zijn Franse wijngoed Châteaux de Cayx voor een vakantie. Tot donderdagavond werden de twee nog niet samen gespot, haar traditionele bezoek aan de markt van Cahors legde Margrethe woensdag in haar eentje af.