AMSTERDAM – Prinses Beatrix opent op 22 september het nieuwe kantoor van Simavi in Amsterdam, waar het in 1925 werd opgericht. Na negentig jaar in Haarlem te zijn gevestigd, keert de ontwikkelingsorganisatie terug naar de hoofdstad.

Simavi houdt zich wereldwijd bezig met een goede gezondheidszorg voor iedereen. Tijdens de opening geeft directeur Ariette Brouwer van Simavi een toelichting op de impactmeetlat. Deze heeft Simavi in samenwerking met het Impact Centre Erasmus ontwikkeld. Door middel van de meetlat wil Simavi ontwikkelingsprogramma’s waarvan niet wetenschappelijk aantoonbaar is dat ze werken, onderzoeken op haalbaarheid of zelfs stoppen.

Ook is de fototentoonstelling ‘Houd je portemonneetje gesloten’ van Charlotte Luijendijk te zien. De expositie toont de wereldwijde culturele verschillen in de omgang met menstruatie.

Prinses Beatrix is, in navolging van haar grootmoeder Wilhelmina en moeder Juliana, beschermvrouwe van Simavi.