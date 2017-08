LONDEN – Prinses Mabel viert vrijdag haar verjaardag. De prinses is 49 jaar geworden.

Mabel woont met haar twee dochters in Londen en zet zich vanuit de Britse hoofdstad in voor de wereldwijde strijd tegen kindhuwelijken. Dat doet ze vooral als aanjager en boegbeeld van de organisatie Girls Not Brides. In november haalde Mabel het netwerk naar Nederland. “De lancering van Girls Not Brides Nederland komt op een moment dat we bemoedigende vooruitgang boeken in het beëindigen van kindhuwelijken. Toch moeten de wereldwijde inspanningen worden versneld”, sprak ze destijds in Amsterdam.

Twee weken geleden was Mabel weer in Amsterdam. Toen woonde ze in de Amsterdam ArenA een concert van U2 bij. Frontman Bono, een goede vriend van de prinses, stond tijdens de show stil bij het overlijden van Mabels man prins Friso. Zaterdag is het vier jaar geleden dat Friso overleed aan de gevolgen van zijn lawine-ongeluk een jaar eerder in het Oostenrijkse Lech.