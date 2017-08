BUENOS AIRES – De Argentijnse media pakten vrijdag vooral op internet flink uit over de uitvaart een dag eerder van Jorge Zorreguieta. De aandacht ging daarbij in de eerste plaats uit naar zijn dochter koningin Máxima en kleindochters Amalia, Alexia en Ariane. Zo bracht de website ‘infobae’ maar liefst 46 foto’s die gemaakt zijn bij de begraafplaats Parque Memorial in Pilar, op 50 kilometer van het centrum van Buenos Aires.

Kranten waren in hun papieren versie terughoudender. Alle ruimte was nodig voor de verkiezingen van zondag, wanneer de Argentijnen mogen bepalen wie in oktober kan deelnemen aan de tussentijdse verkiezingen voor Senaat en Huis van Afgevaardigden. De krant La Nación had slechts een klein zakelijk berichtje, met een foto van de arm in arm achter de baar lopende kinderen van Jorge Zorreguieta.

Clarín had toch nog een hele pagina ingeruimd, inclusief een foto over de volle breedte met kist en volgende familie, onder wie duidelijk herkenbaar koningin Máxima. Hoewel de begrafenis besloten was, konden fotografen met hulp van fikse telelenzen de laatste tocht van de dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden Jorge Zorreguieta toch volgen en vastleggen. Ook plaatste de krant een opname van de eerder op de dag in het park wandelende prinsesjes.

Bidden

Clarín deed ook uitgebreid verslag van de samenkomst, die ‘intiem en emotioneel’ was. Koningin Máxima zou als enige bij het graf het woord hebben gevoerd. Argentijnse media spraken van opvallend veel beveiliging, en waren verbaasd over de streng bewaakte lijst met genodigden voor de besloten begrafenis.

In La Nación zijn vrijdag ook weer tientallen condoleanceadvertenties verschenen, naast de aankondiging van het overlijden van Zorreguieta door de familie zelf. Daarin vraagt weduwe Maria del Carmen om te bidden voor haar overleden man. De deelnemingsbetuigingen komen van familie, vrienden en instellingen en bedrijven, waaronder de voorzitter van het Argentijnse Olympisch Comité en de Rabobank. De advertenties zijn deels informeel met troostende woorden waarin ‘Coqui’ liefdevol wordt herinnerd en ‘los Zorros’ (de Zorreguieta’s) sterkte wordt gewenst.