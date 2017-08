LONDEN – Als het aan de Britten ligt, wordt prins William de opvolger van koningin Elizabeth. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van The Sun. William kan rekenen op de steun van 51 procent van de Britten. Prins Charles heeft als troonopvolger slechts 22 procent van de Britten achter zich staan.

Charles moet het vooral hebben van de oudere Britten. Die zien hem het liefst op de troon belanden. Mocht Elizabeth haar zoon verkiezen boven haar kleinzoon, dan vindt 36 procent van de ondervraagden niet dat Camilla, de vrouw van Charles, zich koningin mag noemen.

Dat Charles en Camilla niet zo geliefd zijn, komt volgens The Sun door de documentaire over Diana, de eerste vrouw van Charles. In Diana: In Her Own Words kwamen sappige details over het huwelijk tussen Charles en Diana in de openbaarheid. Zo wilde Charles per se een maîtresse.