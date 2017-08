JOHOR BAHRU – Nederland wordt maandag in Johor Bahru bij het huwelijk van prinses Aminah en de oorspronkelijk uit Lisse afkomstige Dennis Verbaas officieel vertegenwoordigd door de ambassadeur in Maleisië, Karin Mössenlechner. Daarnaast is ook haar collega Margriet Vonno, die is gestationeerd in het aan de deelstaat Johor grenzende Singapore, uitgenodigd.

Niet helemaal duidelijk is nog of de Nederlandse ambassadeurs door het paleis worden gerekend tot de VIP- of de ‘gewone’ gasten. Dat maakt voor de beleving van het sprookjeshuwelijk nogal wat uit. De eigenlijke huwelijksplechtigheid in de troonzaal van het Istana Besar paleis is alleen toegankelijk voor koninklijke gasten uit de andere deelstaten en VIP’s.

Andere genodigden moeten genoegen nemen met een plek in een van de feesttenten die de afgelopen dagen buiten het 151 jaar oude paleis zijn opgesteld. In die tenten staan grote schermen waarop de plechtigheid maandag kan worden gevolgd. In de stad staat ook een aantal schermen, waarop het publiek ’s avonds een samenvatting kan zien, zo liet het Royal Press Office weten. Media zijn bij het huwelijk niet welkom.

Prinses Aminah is de enige dochter van de sultan van Johor, de meest zuidelijke deelstaat van Maleisië. Ze huwt met Dennis Verbaas, die sinds zijn overgang tot de islam door het leven gaat als Dennis Muhammad Abdullah.