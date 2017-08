BANGKOK – De Thaise juntaleider en premier-generaal Prayut Chan-o-cha is de regering voorgegaan in het eerbetoon aan de jarige koningin Sirikit. Die werd zaterdag 85 jaar. De koningin-weduwe verschijnt sinds ze in 2012 een beroerte heeft gehad niet meer zelfstandig in het openbaar en neemt ook niet meer deel aan het publieke leven.

De premier was al vroeg uit de veren want samen met leden van zijn kabinet toog hij al om half zeven naar de Royal Plaza om aalmoezen te geven aan boeddhistische monniken. Daarna ging Prayut naar het Koninklijk Paleis om het felicitatieregister voor koningin Sirikit te tekenen.

Eerder had de regering de bevolking gevraagd om ter gelegenheid van de koninklijke verjaardag lichtblauwe kleding te dragen, de kleur die is verbonden aan de dag van de week (vrijdag) waarop Sirikit in 1932 is geboren. Sinds 1976 is de verjaardag van de koningin in Thailand meteen ook Moederdag, omdat Sirikit als ‘moeder van de Thai’ wordt gezien.