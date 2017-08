BORGHOLM – Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben zaterdag op hun vakantieverblijf Solliden op het eiland Öland aan Christian Rückheim de eerste prijs uitgereikt voor zijn tuinontwerp ‘Bi in stan’.

Voor het derde achtereenvolgende jaar was er in het park van Solliden een wedstrijd uitgeschreven voor het mooiste tuinidee, met dit jaar als thema ‘ruimte in de stad’. In het park werden vier voorbeeldtuinen aangelegd. De jury vond het ontwerp van Rückheim het beste.

De publieksprijs was voor Kristina Björk en Gunnar Kaj voor hun tuin ‘Meeting place 3.0’. Het koningspaar nam ruim de tijd de tuinen te bekijken en met de ontwerpers te praten.