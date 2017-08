TANGER – De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft samen met zijn zoon kroonprins Moulay Hassan een beleefdheidsbezoek gebracht aan de in Tanger vakantie houdende koning Salman van Saudi-Arabië.

Mohammed verwelkomde Salman, die volgens Saudische media van plan is om een maand te blijven, officieel in zijn land en op zijn beurt bedankte de Saudische gast de Marokkaanse koning voor de geboden gastvrijheid.

De koning is sinds eind juli in de Noord-Marokkaanse stad waar hij een eigen paleis bezit en met een groot gevolg is neergestreken. Salman ontvangt er regelmatig buitenlandse bezoekers. Zo was de Soedanese president Omar Bashir vorige week een paar dagen op visite.