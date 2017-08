LONDEN – Prins Charles draagt een financieel steentje bij aan de restauratie van de kathedraal van Malta. De prins heeft een donatie gedaan aan het comité dat zich inzet om 3 miljoen euro bij elkaar te krijgen om de kerk te redden, meldt The Telegraph.

De 16e eeuwse Sint-Janscokathedraal in Valletta, de hoofdstad van Malta, is een nationaal monument en de belangrijkste toeristische trekpleister van het eiland. De Anglicaanse kathedraal verkeert in slechte staat en moet dringend gerestaureerd worden. Vooral de toren en het metselwerk zijn er slecht aan toe.

De Britse koninklijke familie heeft een lange relatie met de kerk en het eiland. Koningin Elizabeth en prins Philip bezochten Malta voor het eerst tijdens hun huwelijksreis in 1947, om er in 1949 terug te keren. Met hun pasgeboren zoon prins Charles woonden ze tot 1951 op het eiland. Prins Charles bezocht Malta voor de eerste keer als als volwassene in 1968.

Een woordvoerder van het comité zei dat hij de hoogte van de donatie van Charles niet kon onthullen, maar dat het een “waardevolle bijdrage” is.