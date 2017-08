Het is maandag een extra bijzondere dag voor de koningin van Johor, Raja Zarith Sofiah. Niet alleen trouwt haar enige dochter prinses Aminah met de Nederlander Dennis Muhammad Abdullah, het is ook haar eigen verjaardag. De ‘permaisuri’ van de Maleisische deelstaat wordt 58 jaar.

Op Instagram bracht oudste zoon prins Idris hulde aan de jarige. “Ik wens de allerbelangrijkste vrouw in mijn leven een gelukkige verjaardag. Mijn moeder, mijn koningin”, aldus ‘Tunku’ Idris. Hij had even later ook aandacht voor zijn zus. “Voor jou begint morgen een nieuw hoofdstuk in je leven. Ik hou veel van je en moge Allah jou en je toekomstige familie zegenen”, schreef hij zondag op Instagram.

De koningin van de deelstaat Johor, in het uiterste zuiden van Maleisië en grenzend aan Singapore, komt zelf uit de koninklijke familie van het sultanaat Perak. Haar vader Idris Shah II was de 33ste heerser over Perak. Hij stierf in 1984 op 59-jarige leeftijd, net voordat hij aan de beurt was om het elke vijf jaar tussen de negen sultans roulerende koningschap van Maleisië op zich te nemen.

Raja Zarith Sofiah huwde in 1982 met prins Ibrahim Iskandar, die zeven jaar geleden zijn vader opvolgde als sultan van Johor. De sultan is in 2026 aan de beurt voor het koningschap. Het vorstenpaar kreeg zes kinderen, van wie de in 1986 geboren bruid prinses Aminah de tweede is. Twee jaar geleden overleed hun vierde kind, prins Abdul Jalil, aan leverkanker.