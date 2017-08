Regeren is vooruitzien. Dat geldt met het vorderen van haar leeftijd in grotere mate voor koningin Elizabeth. Volgens media in Nieuw-Zeeland en Australië, die zich weer gedeeltelijk baseren op de Engelse Daily Mail, wordt achter de schermen van Buckingham Palace in stilte hard gewerkt aan een overdracht van de werkzaamheden aan prins Charles.

Aftreden, zoals koningin Beatrix, de koningen Albert en Juan Carlos en zelfs de paus hebben gedaan, is voor de inmiddels 91-jarige Queen geen optie. Maar er is wel een alternatief. Ze kan regering en parlement vragen om Charles tot regent te benoemen. Hij neemt dan de dagelijkse beslommeringen op zich, terwijl Elizabeth alleen nog in naam koningin blijft.

De koningin zou ook al een richtdatum in gedachten hebben voor de aanstelling van haar oudste zoon als regent: 2021, het jaar waarin ze 95 jaar wordt. Elizabeth spiegelt zich daarbij aan haar echtgenoot prins Philip die eerde dit jaar, vlak voor zijn 96ste verjaardag, aankondigde met pensioen te gaan. De Queen zou dan hetzelfde doen, zonder echter de kroon in te leveren.

Regency Act

Een regent treedt aan wanneer de koning(in) wegens bijvoorbeeld ziekte (tijdelijk) niet in staat is te regeren. Maar de koningin kan aangeven dat haar hoge leeftijd ook reden kan zijn voor het inwerking treden van de ‘Regency Act’.

Er is eerder een regentschap geweest, toen koning George III – tegenwoordig bekend door de film ‘The Madness of King George’ – niet meer in staat werd geacht te regeren, en zijn zoon George voor de laatste negen jaar van zijn regering (1811-1820) de scepter zwaaide. In Nederland traden prinses Juliana (voor haar vermoeide moeder koningin Wilhelmina) en koningin Emma (voor haar zieke man koning Willem III) op als regentes; Emma deed dat later ook voor haar minderjarige dochter koningin Wilhelmina (1890-1898).

Buckingham Palace en Clarence House, het kantoor van Charles, wilden niet op de berichten reageren.