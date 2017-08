Prins Henrik ligt voor de tweede keer in een paar weken tijd in het ziekenhuis. Vorige maand werd de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe geopereerd vanwege een infectie aan zijn been. Sinds zondagavond ligt hij met complicaties in het Rigshospitalet in Kopenhagen.

Henrik, die vorige week op zijn wijngoed in Frankrijk genoot van een vakantie, kreeg volgens het Deense hof steeds meer pijn in zijn rechterbeen. Vanwege een vernauwing van de slagaders werd hij in het universiteitsziekenhuis van Aarhus in Skejby geopereerd aan zijn lies en bekken.

Artsen verwachten niet dat Henrik nog een keer onder het mes moet. Hoe lang hij in het Rigshospitalet, een van de grootste ziekenhuizen van Denemarken, moet blijven, is niet bekend.

Traditie

Vanuit het Franse Cahors liet Henrik Billed Bladet vorige week weten nog niet helemaal hersteld te zijn. “Ik heb nog niet zo’n eetlust”, zei de prins, die met zijn vrouw in Frankrijk wilde gaan genieten van “lekker eten”.

Eerder deze maand zorgde Henrik internationaal voor commotie toen hij bekendmaakte niet naast zijn vrouw begraven te willen worden. De prins breekt met een zeshonderd jaar oude Deense traditie uit onvrede met zijn titel. Henrik is van mening dat Margrethe hem ‘koning-consort’ had moeten maken.