TEHERAN – Kroonprins Mohammed Bin Salman van Saoedi-Arabië zet stappen om de relatie van zijn land met Iran te verbeteren. De prins heeft minister van Binnenlandse Zaken Qassim al-Araji van Irak gevraagd te bemiddelen tussen de twee landen, meldt The New Arab.

“De kroonprins van Saoedi-Arabië heeft mij formeel gevraagd te praten met Iran om de spanning tussen de twee landen te beperken”, zei Qassim al-Araji tijdens een persconferentie met zijn Iraanse tegenhanger Abdul Ridha Rahmani Fadhli in Teheran.

Als eerste stap in de verbetering van de relatie tussen de twee landen heeft kroonprins Mohammed Bin Salman besloten Iraanse pelgrims toegang te verlenen tot de begraafplaats Baqi in Medina. De islamitische begraafplaats is een belangrijk bedevaartsoord voor moslims.

De laatste ontwikkelingen vloeien voort uit een ontmoeting vorige maand van Mohammed Bin Salman met een van Iraks meest prominente geestelijken, Moqtada al-Sadr. Hierbij spraken de twee leiders onder meer over het verbeteren van de handelsbetrekkingen via een nieuw Saoedisch consulaat in Najaf.