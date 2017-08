Erfprins Alois optimistisch over toekomst

VADUZ – Erfprins Alois van Liechtenstein heeft dinsdag in zijn jaarlijkse toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag een veelal positief beeld geschetst over de situatie in het dwergstaatje. “We kunnen optimistisch naar de toekomst kijken, ondanks enkele uitdagingen”, zo zei de prins.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de weide naast het vorstelijk kasteel in Vaduz benoemde Alois, die sinds 2004 de dagelijkse leiding van Liechtenstein van zijn vader vorst Hans Adam II heeft overgenomen, ook enkele van die uitdagingen. Zo zijn er zorgen om de aanhoudende migratiestromen in Europa, de brexit en de onzekere toekomst van de euro.

Na afloop van de ‘Staatsakt’ was er een borrel voor de hele bevolking in de rozentuin van het kasteel.